29 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Trasformare la crisi in opportunità di miglioramento. Questo il guanto di sfida lanciato indirettamente dalla pandemia che Aeroporti di Roma ha immediatamente raccolto. Una strategia quella messa in campo dalla pluripremiata ADR, in prima linea da subito nella lunga e difficile battaglia al coronavirus, che punta a confermare l'eccellenza dei servizi e nella sicurezza, nell'innovazione tecnologica e negli investimenti in sostenibilità e progettualità green.

NEI CIELI (E NON SOLO) IL FUTURO E' GREEN - Da sempre tema centrale per Aeroporti di Roma, l'attenzione all'ambiente con l'ambizioso obiettivo di anticipare al 2030 il completo processo di decarbonizzazione, cioè emissioni zero provenienti dalle attività aeroportuali. Obiettivo decisamente ambizioso che risponde in maniera puntale al cambio di passo quanto mai necessario e implica un impegnativo sforzo di risorse, sia di progettualità, sia finanziario.

Già dallo scorso novembre ADR ha messo in campo per il reperimento di fondi un green bond per 300 milioni di euro destinati a progetti green. Il Sustainability-Linked bond, lanciato nei giorni scorsi, collega direttamente il proprio costo del debito all'ottenimento di obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale.



La campagna "prenderà il volo" sui maggiori social attraverso gli hashtag #BeyondFlying e #TheCareport.