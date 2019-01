Aeroporti di Roma: 2018 da record con 49 mln di passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Anno daper gli, che consi aggiudicano il. Un, la società che sviluppa e gestisce i due hub capitolini, secondo cui l'ottimo risultato è da attribuire alla crescita dell'aeroscalo di Fiumicino, che nell'anno appena concluso ha, con un incremento del flusso di viaggiatori in entrata e in uscita pari al 4,9% rispetto al 2017.Un successo, frutto del consolidamento del traffico di lungo raggio, salito del 14,4%; ma anche del lavoro di promozione internazionale operato sullo scalo Leonardo da Vinci e sulla città di Roma, che nel 2018 ha consentito l'arrivo di 6 nuove compagnie aeree, regalando ai passeggeri 6 nuove tratte internazionali con collegamenti diretti. Fiumicino, però, ha brillato anche per il trasporto delle merci, in aumento del 10,9% rispetto al 2017."Le ottime performances registrate nel 2018 – spiega- pongono lo scalo di Fiumicino come uno degli hub di riferimento sempre più apprezzato dalla clientela asiatica e americana. Con particolare riferimento alla Greater China, lo scalo di Fiumicino si conferma uno dei principali gateway in Europa, grazie alle 10 destinazioni direttamente collegate con il Gigante Asiatico".