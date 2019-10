Aeroporti di Puglia, Wizz Air annuncia nuova rotta Bari - Iasi

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si rafforza la collaborazione tra, che insieme annunciano la, in, con volo inaugurale il 1° Agosto 2020. La compagnia low cost offrirà oltre 735.000 posti sulle sue rotte a basso costo dall'aeroporto di Bari nel 2020."La nostra strategia che disegnerà lo sviluppo del traffico per il prossimo decennio, guarda con grande attenzione a quei mercati che possono esprimere consistenti volumi di traffico, anche di quelli non necessariamente legati ai flussi turistici - ha dichiarato, Presidente di Aeroporti di Puglia - . In questo scenario la collaborazione con Wizz Air si è dimostrata fondamentale per la creazione di nuove interessanti opportunità verso tutta l'area Est del nostro continente. Peraltro, si trova in una posizione strategica rispetto a Moldavia e Ucraina, perciò capace di intercettare le esigenze di mobilità delle comunità di questi tre Paesi ormai stabilmente insediate nella nostra regione. Non sono da trascurare, tuttavia, le interessanti opportunità che la città, nota per la ricchezza dei propri insediamenti museali e culturali, può offrire ai pugliesi desiderosi di ampliare le proprie conoscenze"."Siamo lieti di aggiungere un'altra entusiasmante rotta da Bari a una destinazione perfetta per le vacanze in città - ha commentato, Wizz Air Communications Manager - . Iasi, questa città veramente cosmopolita della Romania orientale, ricca di risorse naturali culturali e diverse, è la più recente destinazione nella rete di Wizz Air da Bari. Siamo entusiasti di offrire costantemente ai nostri clienti maggiori opportunità di scoprire nuove ed eccitanti destinazioni in tutta Europa e oltre, sulla flotta aerea più verde del continente abbinata alle tariffe basse di Wizz Air e ai servizi di alta qualità".