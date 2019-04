© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Presto riprenderanno anche i voli, sempre su Mosca ma aeroporto Domodedovo, di S7 Airlines (PJSC Siberia Airlines), avviati, sempre a carattere stagionale, nel 2018.I voli di Pobeda Airlines, vettore low cost del gruppo Aeroflot,. La frequenza dei collegamenti tra lo scalo Karol Wojtyla del capoluogo della Puglia e l'aeroporto Vnukovo della capitale russa avranno frequenza settimanale.. A distanza di meno di un anno, l'inizio delle attività della Pobeda Airlines garantirà ulteriori margini di crescita per gli arrivi da un'area tradizionalmente legata alla Puglia, e a Bari in particolare. Alla base di questi legami, vi sono motivazioni che travalicano gli aspetti economici e commerciali che pure, come dimostrano i numeri riferiti ad arrivi e presenze, hanno la loro importanza, ma che si fondano su radicati sentimenti di fede e di devozione che hanno nel culto e nella venerazione per San Nicola un eccezionale comune denominatore".oltre a creare nuove opportunità di sviluppo in ambito turistico e economico,