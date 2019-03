Aeroporti di Puglia, Piano punta su diversificazione e internazionalizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Diversificazione, aumento del traffico, internazionalizzazione attraverso una maggiore apertura a destinazioni europee ed intercontinentali, accessibilità degli aeroporti e intermodalità. Sono questi alcuni dei capisaldi del nuovo, presentato oggi a Bari dal, mentre le conclusioni sull'intera giornata di lavori, dove erano presenti autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dell'aviazione civile, delle autorità militari, delle Università e delle imprese, nonché dei più importanti stakeholder del territorio, sono state tratte dal"Con il Piano presentato oggi consegniamo alla nostra comunità, alle nostre imprese, al territorio, un documento di programmazione di fondamentale importanza, che proietta la rete aeroportuale pugliese in una dimensione all'insegna della crescita e dello sviluppo", ha dichiarato il Presidente Tiziano Onesti.Il piano è unche definisce le linee guida della crescita di tutta la rete aeroportuale pugliese, in un contesto di, atteso nei prossimi 10 anni a circa. Oltre a definire nuovi modelli di business per la società di gestione della rete aeroportuale pugliese, che già dispone della capacità ricettiva e delle infrastrutture necessarie a soddisfare l'ulteriore domanda, il pianoverso quei mercati che possono assumere un ruolo di primo piano per l'ulteriore sviluppo di tutta l'area Sud Est del nostro Paese.In particolare, le linee di sviluppo, individuate in uno scenario di breve, lungo e medio termine, si pongono i seguenti obiettivi:attraverso l'incremento del numero e della tipologia dei vettori aerei al fine di diluire l'attuale market share; incremento del traffico point to point su; linee guida di sviluppo degli; sviluppo strategia miglioramento risultati attività non aeronautiche;della rete aeroportuale, anche attraverso il potenziamento dell'offertaL'parte anche dalla, perché al di là del tradizionale periodo balneare, è il turismo internazionale a portare grande beneficio alla Regione. Cresce sempre più la, in cerca di qualità e centri ricettivi di lusso. Cresce dunque iled il, sul quale vi sono forti investimenti. Nel 2019 saranno attivati 19 nuovi voli internazionali, molti dei quali assolutamente "non incentivati". Fra le direttrici più promettenti c'è dunque la Cina assieme a USA e Brasile.Il Piano farà perno anche sulloquelli tradizionalmente dedicati al traffico passeggeri di, ma anche loper lo scalo di, che attualmente è un aeroporto di soccorso dove ha base la Protezione Civile, che presto sarà addirittura a livello europeo, e per l'aeroporto, attivo ora soprattutto per il traffico cargo (da qui Alenia spedisce in USA lo stabilizzatore orizzontale e la sezione centrale e la centro-posteriore della fusoliera del Boeing 787 Dreamliner prodotto nello stabilimento produttivo Leonardo che impiega 1.300 tecnici specializzati). Lo scalo di Grottaglie è stato anchedal Piano Nazionale degli Aeroporti, in quanto destinato a svolgere funzioni di piattaforma logistica integrata a supporto della ricerca e dello sviluppo industriale, ed è stato, grazie all'accordo sottoscritto dall'Agenzia Spaziale Italiana con Virgin Galactic che farà decollare la sua navetta SpaceShipTwo per i voli suborbitali con a bordo i turisti spaziali."Il Piano strategico - ha sottolineato Onesti - è unche, muovendo dall'analisi deie delle potenzialità del mercato aereo in generale, può ridisegnareche possono garantire ulteriori margini di crescita. Tutto ciò al fine di accrescere l'attrattività di Aeroporti di Puglia ein un contesto fatto di, attrazione passeggeri e interesse dei vettori a sviluppare traffico, contribuendo, attraverso una maggiore connettività, a veicolare i processi didelle imprese e dei processi innovativi"."Il Piano - ha aggiunto Tiaziano Onesti - va nella direzione dellaper garantire le generazioni future, con i dovuti aggiornamenti e adeguamenti nel corso degli anni.