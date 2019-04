Aeroporti di Puglia, nuovo volo easyJet Brindisi-Bristol dal 3 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato, la società che gestisce gli scali aerei di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).,che rappresentano il 10%, in più rispetto al 2018. Un incremento dell'offerta che conferma la centralità della Puglia nella strategia di investimento di easyJet. Ai collegamenti nazionali con, si aggiunge così il volo per Bristol.. Ancora una volta Aeroporti di Puglia, dimostra di essere in grado di fidelizzare vettori di primissimo piano. Il Regno Unito è un mercato di grande interesse per l'industria turistica pugliese: il terzo in ordine di importanza, per arrivi e presenze"."L'apertura del nuovo voloMettiamo dunque a disposizione collegamenti durante tutto l'anno per offrire a chi vive nel Sud della Puglia la possibilità di raggiungere velocemente e con tariffe convenienti il resto dell'Europa".