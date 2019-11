Aeroporti di Puglia, nuovo volo Bari-Kiev

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la compagnia SkyUp attiverà un collegamento tra Bari e Kiev. Il volo verrà operato con unogni lunedì e venerdì.dichiara. Per la prima volta in assoluto viene istituito un servizio di linea regolare tra Kiev e la nostra regione.che, nell'est europeo, individua una delle direttrici di sviluppo verso aree che esprimono un forte potenziale di traffico, soprattutto incoming. Vi è peraltro un particolare significato legato alla presenza della laboriosa e numerosa comunità ucraina, stabilmente insediata nella nostra regione e nelle aree limitrofe, per la quale questo collegamento può rappresentare un'interessante opportunità per mantenere saldi i legami con la propria terra d'origine. Altrettanto importante, poi, l'elemento religioso rappresentato dal culto di San Nicola, la cui devozione è fortemente diffusa anche tra gli ortodossi ucraini. Peraltro Kiev, può rappresentare per storia e tradizione una interessante opportunità per i pugliesi che, anche grazie all'operativo previsto, vorranno programmare un fine settimana nella capitale ucraina".ha affermato. Abbiamo già aperto la vendita dei biglietti per i voli da Kiev a Bari in risposta alle richieste degli ucraini desiderosi di andare in vacanza in Europa. Per SkyUp Airlines questo è un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di rendere più confortevoli e convenienti i viaggi per gli ucraini, nonché di aprire l'Ucraina al mondo".