Aeroporti di Puglia ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite

(Teleborsa) -in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il Presidenteha partecipato alla riunione del 4 aprile, tenutasi a Roma, dove si sono dati appuntamento i Presidenti ed Amministratori Delegati delle aziende aderenti, fra cui Generali, Unipol, BNP Paribas, Edison, Rina, e molte altre.Con la ratifica del documento internazionale del Global Compact,, nella propria sfera di influenza,, relativi ai diritti umani, agli standard lavorativi, alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro la corruzione.Relatore, Global Head of Credit Research(Pacific Investment Management Company) che si è concentrato sul tema dell', definito(Environmental Social Governance) che deve sempre più prevedere elementi incentivanti che consentano di riorientare le scelte finanziarie di investimento verso investimenti "green".Secondo il, "la sfida da affrontare è quella di superare definitivamente l'approccio al tema della sostenibilità in termini di obbligo normativo, per passare allavissuta comedell'azienda che permea tutti i processi aziendali, diventando valori di riferimento, recepiti da tutte le risorse umane aziendali e da tutti gli stakeholders"."La sostenibilità deve essere considerataaziendali, determinando ricadute positive per lo sviluppo del territorio dove l'impresa opera", ha sottolineato Onesti, aggiungendo che "le aziende moderne, soprattutto quelle che operano in ambito pubblico o che sono impegnate a gestire servizi e infrastrutture a favore di una comunità, hanno il dovere di affrontare i propri rischi e di calibrare le proprie scelte di gestione nella direzione di una estrema attenzione ai profili socio-ambientali e di trasparenza e correttezza dei processi di governo".