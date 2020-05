Aeroporti di Puglia annuncia primo volo Wizzair su scalo Bari

(Teleborsa) - Aeroporti di Puglia fa un piccolo ma importante passo verso la normalità. Domani, sulla pista dell'aeroporto Karol Wojtyla di Bari, atterrerà alle 15.35 il volo proveniente da Sofia della compagnia aerea WizzAir.



Si tratta del primo volo dopo il temporaneo stop delle compagnie aeree a causa dell'emergenza COVID-19. Il decollo del velivolo, invece è previsto alle 16.10.



Un atterraggio che rappresenta un segnale di speranza per lo scalo di Bari che in questi mesi ha visto l'azzeramento quasi totale dei voli (ad oggi è operativo solo il volo Alitalia da e per Roma-Fiumicino), anche se è sempre stato operativo per accogliere i voli umanitari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA