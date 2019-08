Aeroporti di Puglia, al via progetto Fresh Ways per rafforzare collegamento Italia-Grecia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una strategia per, per ridurre il ricorso a vettori su gomma e marittimi, oltre ad un: questo l'obiettivo del progetto, presentato questa mattina a Bari nell', finanziato per oltreUn altro obiettivo è quello diche va dalla penisola italiana a quella ellenica, sperimentando l'utilizzo di alcune tratte, per il trasporto di prodotti freschi, grazie ad un monitoraggio delle stive degli aerei e alla realizzazione di unafra le amministrazioni pubbliche.Fresh Ways nasce come un Inserita immagine ID 113017 da comunicato stampa con l'obiettivo di, grazie alla cooperazione tra, la, l, la, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, a margine dell'incontro, ha definito quella odierna una "giornata importante per la storia fra Italia e Grecia, concon uno sguardo sempre rivolto al futuro". "Aeroporti di Puglia - ha concluso il Vice Presidente - è soddisfatta di dare un contributo in questo senso in un progetto che mira alla cooperazioneche avrà delle ricadute virtuose sugli scambi commerciali"."Lapartecipa con soddisfazione alla presentazione dei risultati del progetto Fresh Ways" - ha precisato, Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali di Regione Puglia. "Il progetto Fresh Ways, finanziati dal Programma Grecia-Italiadestinati allo sviluppo dell'intera area di cooperazione che include oltre l'intera Puglia anche la".