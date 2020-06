Aeroporti di Comiso e Trapani aperti dal 21 giugno

(Teleborsa) - Gli aeroporti Pio La Torre di Comiso e Vincenzo Florio di Trapani-Birgi riapriranno al traffico il prossimo 21 giugno, così come richiesto dalle società di gestione dei due scali all'Ente nazionale per l'aviazione civile.



Ne ha dato conferma il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri. I presidenti delle società che gestiscono i due aeroporti siciliani, Mistretta per la So.A.Co di Comiso e Ombra per l'Airgest di Trapani, sono stati rassicurati sui tempi della riapertura che sembrava fosse slittata al 14 luglio. Il che avrebbe messo in grave crisi la già asfittica economia turistica.



Non è escluso che, se fosse necessario, il presidente dell'Enac, Nicola Zaccheo, possa autorizzare l'apertura dei due scali anche prima della data prestabilita. © RIPRODUZIONE RISERVATA