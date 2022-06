Aeroporti Costa Azzurra e Atene nel network "Airports for Innovation"

(Teleborsa) - Aeroports de la Cote d'Azur (ACA) (Gruppo Atlantia) e Athens International Airport (AIA) sono entrati nel network internazionale "Airports for Innovation", fondato da Aeroporti di Roma e Aena nel 2021 con l'obiettivo di esplorare soluzioni innovative e sostenibili per il trasporto aereo.

Il MoU è stato firmato da Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, Javier Marín San Andrés, membro del consiglio di amministrazione e Managing Director – Airports di Aena, Yiannis Paraschis, CEO dell'Aeroporto Internazionale di Atene e Franck Goldnadel, CEO di Aeroports de la Cote d'Azur.

L'iniziativa "Airports for Innovation" punta alla ricerca di soluzioni che potrebbero aiutare a ridefinire la crescita del business con un approccio più sostenibile. Lo scopo di questo gruppo di aziende è quello di lavorare insieme secondo le politiche e le regole definite dagli stakeholder del settore. L'appartenenza a questo network consente l'accesso a dati, know-how e approfondimenti, rafforzando la collaborazione e la visione comune sull'innovazione con un approccio di tipo "hands on" e guidato dai dati

Gli aeroporti rappresentano infatti motori economici fondamentali e svolgono un ruolo cruciale nel ripristinare la connettività globale e la fiducia dei viaggiatori.

Tutti i membri del network hanno già messo in atto diverse iniziative innovative in termini di "call for ideas", con il coinvolgimento di start-up ed incubatori fisici dedicati all'innovazione

I quattro attori coinvolti nella Rete rappresentano circa il 15% del traffico europeo. In particolare l'organizzazione rappresenterà 50 aeroporti a livello europeo, con l'obiettivo di individuare soluzioni la cui scalabilità possa coinvolgere un gruppo più ampio di aeroporti focalizzati sulla centralità dell'esperienza dei propri passeggeri. In effetti, Airports for Innovation vuole essere una "piattaforma aperta" per condividere conoscenze, intuizioni, KPI, start-up e best practice, a cui altri aeroporti sono invitati a partecipare.