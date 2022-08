Aeropoprto Milano Bergamo eccelle a livello europeo per qualità dei servizi

(Teleborsa) - L'Aeroporto Caravaggio di Milano Bergamo continua a eccellere in termini di qualità nelle analisi elaborate da ACI World, l'associazione mondiale degli aeroporti.

Le tabelle sugli indici di apprezzamento dei servizi e quelle relative all'efficienza operativa, riferite al secondo trimestre 2022, assegnano all'aeroporto di Milano Bergamo la prima posizione a livello europeo nella categoria 5-15 milioni di passeggeri, la quarta assoluta in Europa in termini complessivi dopo Mosca Domodedovo (oltre 20 milioni di passeggeri), Skopje (fino a 1 milione) e Roma Fiumicino (oltre 40 milioni).

Milano Bergamo è al primo posto in Europa per l'accessibilità e l'offerta dei servizi di ristorazione. Nel giudizio rilasciato dai passeggeri business europei, l'Aeroporto di Milano Bergamo figura al secondo posto dopo Mosca Domodedovo.

Inoltre, al quinto posto in Europa per la disponibilità di informazioni, al sesto posto per la qualità dell'assistenza e il livello di cortesia, nonché per la facilità di raggiungimento dei gate di imbarco.

I passeggeri mostrano particolare apprezzamento per il comfort offerto dalle nuove aree imbarchi dell'Aeroporto di Milano Bergamo, attestato al primo posto sia tra gli scali italiani che tra quelli europei nella categoria 5-15 milioni. Apprezzata anche la cortesia del personale degli esercizi commerciali presenti in aerostazione.