© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel weekend di festività pasquali,, e con il supporto di Leonardo-Vitrociset e GMSpazio, ha operato costantemente pervenerdì 10 aprile., che si è verificato nella tarda serata di domenica 12 aprile., come previsto dagli accordi internazionali di riferimento.coordina la rete di sensori, ottici e radar, nazionali,ISOCha la capacità di stabilire, dall'analisi dei dati rilevati, la possibilità di collisioni fra satelliti, dei satelliti con detriti spaziali e, come nel caso in questione,, in collaborazione con una estesa rete di attori globali,con la superficie terrestre, con diverse ore di anticipo.anche durante altre festività pasquali, quelle delquando l'ISOC, grazie al coordinamento con il PISQ e con il supporto dell'ASI e altre articolazioni dello Stato,