Aeronautica Militare, Istrana dopo 21 anni di nuovo base Difesa Aerea Nazionale

(Teleborsa) - Dopo ventuno anni dall'ultimo servizio d'allarme nazionale eseguito dagli. Questa volta ad alzarsi in volo sono i velivoli, soprattutto comedel 132° Gruppo Volo, inseriti nel processo di trasformazione del Reparto, che si completerà con la dismissione del velivolo AMX.con lo schieramento sull'aeroporto trevigiano di una coppia di Eurofighter e l'attivazione di, successivamente all'attivazione delledella linea Eurofighter – specifiche aree di lavoro attrezzate per ispezioni tecniche –, sollevando da tale compito i Reparti Operativi F-2000 (denominazione ufficiale del velivolo). Uno sforzo, quello profuso dallo Stormo, che -di grave emergenza per il Paese.