Aeroitalia ha presentato i programmi operativi

Martedì 26 Aprile 2022, 20:30







(Teleborsa) - La nuova compagnia aerea Aeroitalia ha presentato a Roma i programmi operativi che prevedono l'inizio delle attività con voli charter per poi inaugurare tratte di linea nazionali fino a offrire, nel 2024, voli a lungo raggio verso Sud America e USA.



Presidente e primo investitore di Aeroitalia è German Efromovich, già alla guida di Avianca, affiancato dal partner francese Marc Bourgarde e dall'amministratore delegato Gaetano Intrieri.



La flotta di Aeroitalia è composta al momento da 6 aeromobili B737-800, in attesa dell'arrivo dei 787 Dreamliner per il lungo raggio.