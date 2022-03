Aeroflot, stop ai voli internazionali

Lunedì 7 Marzo 2022, 19:45







(Teleborsa) - Da martedì 8 marzo Aeroflot sospenderà tutti i voli internazionali, operando solo i voli domestici e i collegamenti con la Bielorussia. La compagnia aerea russa giustifica la decisione attribuendola a "circostanze che ostacolano l'operatività dei voli".



In altri termini, i velivoli potrebbero essere a rischio sequestro come parte delle sanzioni occidentali che vietano il leasing di aerei alla Russia.



Nei giorni scorsi sia Boeing che Airbus hanno fermato la fornitura di ricambi e l'assistenza tecnica ai velivoli in Russia.