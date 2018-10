Aeroporti, in aumento i passeggeri del 5,2%

Ultimo aggiornamento: 17:02

Sempre più persone scelgono l'aereo come mezzo di trasporto. A settembre i passeggeri transitati negli aereoporti italiani sono cresciuti del 5,2% a 18,5 milioni, portando il totale dei primi 9 mesi dell'anno a quota 143,3 milioni (+5,3%). È quanto emerge dalle consuete statistiche di Assaeroporti. I movimenti di aeromobili registrano a settembreuna crescita dell'1,9% e del 2,2% nel periodo che va da gennaio a settembre. In calo invece il traffico cargo, con un -2,1% a settembre e un -0,1% nei primi 9 mesi.Numeri positivi in particolare per gli Aeroporti di Roma, con un nuovo record per Fiumicino. Nel solo mese di settembre nei due scali capitolini sono transitati oltre 4,6 milioni di viaggiatori, di cui oltre 4,1 a Fiumicino, il risultato più alto di sempre in questo mese, evidenzia Assaeroporti. Sempre nel periodo gennaio-settembre sono transitati oltre 37,4 milioni di passeggeri, con un incremento del +3,6%.