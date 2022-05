Aerei, l'estate dei rincari: per l' Europa tariffe raddoppiate

(Teleborsa) - Insieme al caro energia arriva il caro aerei. Tradotto: le brutte notizie per le tasche – già in sofferenza – degli italiani non finiscono mai. In pratica, chi deciderà di spostarsi in aereo per raggiungere mete europee dovrà mettere mano al portafogli e pagare tariffe quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno. Lo afferma il Codacons, che denuncia il fenomeno.



Arrivo del caldo e aumento degli spostamenti degli italiani (che dopo due anni di restrizioni non vedono l'ora di tornare a viaggiare ) hanno fatto letteralmente schizzare i prezzi dei biglietti aerei alle stelle – spiega l'associazione dei consumatori, che ha rielaborato gli ultimi dati forniti dall'Istat – Nell'ultimo mese le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021. I voli intercontinentali sono rincarati del +35,7% mentre il prezzo di quelli nazionali risulta in crescita del 15,2%.

E' un aumento generalizzato delle tariffe aeree che risente anche della crescita dei listini dei carburanti e delle conseguenze del caro-bollette, e si riflette in modo diretto sulle tasche dei consumatori. Ma rincari – avverte il Codacons – si registrano anche sul versante dei trasporti marittimi: nell'ultimo mese le tariffe dei traghetti sono aumentate del +19,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il Codacons ha svolto alcune comparazioni per verificare quanto costi oggi acquistare un volo aereo andata/ritorno per trascorrere qualche giorno all'estero: ipotizzando le date dal 10 al 12 giugno (partenza in mattinata ritorno pomeriggio/sera), per andare a Parigi servono in economy almeno 355 euro (partendo da Fiumicino e atterrando allo scalo di Charles de Gaulle); da Milano Malpensa a Lisbona si parte da 364 euro. Per raggiungere Londra (Heathrow) da Roma Fiumicino bisognerà sborsare almeno 399 euro, prezzo che scende a 271 euro se si è disposti a partire da Linate e atterrare al ritorno a Malpensa.

Per Roma-Madrid si parte da 240 euro. Per le tratte nazionali, il volo Roma-Milano costa 128 euro (andata e ritorno) contro i 79,80 euro per quanti sceglieranno il treno.

La buona notizia infatti è che si riducono i prezzi dei biglietti ferroviari, che scendono del -9,9% su base annua, come effetto delle minori limitazioni sui treni legate al Covid e del ritorno di offerte e sconti praticati dalle società.

(Foto: by Erik Odiin on Unsplash)