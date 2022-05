AerCap esce da Russia con contraccolpo da 2,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) - AerCap, la più grande società di leasing di aeromobili al mondo, ha cessato le sue attivi in Russia registrando un addebito ante imposte di 2,7 miliardi di dollari (2,4 miliardi di dollari al netto delle imposte) nel primo trimestre del 2022, composto da svalutazioni di attrezzature di volo, parzialmente compensate dalla cancellazione di attività e passività legate al leasing.

La società ha terminato il noleggio di tutti i propri aerei e motori con compagnie aeree russe. Prima dell'invasione russa, al 31 dicembre 2021, aveva 135 aerei e 14 motori in leasing con compagnie aeree russe, che rappresentavano circa il 5% della flotta di AerCap in base al valore contabile netto al 31 dicembre 2021. La società ha spostato 22 aerei e 3 motori al di fuori della Russia, mentre 113 aerei e 11 motori rimangono in Russia.

"Durante il primo trimestre, abbiamo cessato tutte le nostre attività di leasing alle compagnie aeree russe e abbiamo registrato una perdita principalmente per i nostri aerei e motori che rimangono in Russia - ha detto il CEO Aengus Kelly - Abbiamo presentato richieste di risarcimento assicurative relative a questi beni e perseguiremo vigorosamente tutti i rimedi disponibili per recuperare le nostre perdite".



AerCap ha presentato una richiesta di risarcimento per circa 3,5 miliardi di dollari in relazione a tutti gli aeromobili e motori rimasti in Russia. Tuttavia, il tempi e l'importo di eventuali recuperi nell'ambito delle polizze assicurative legate a questi bene "sono incerti e non abbiamo rilevato crediti per reclami al 31 marzo 2022".