Aer Lingus, in arrivo il nuovo A321LR

(Teleborsa) - Un nuovo arrivato nella famiglia di Aer Lingus. Il vettore nazionale irlandese ha preso in consegna il primo di otto Airbus A321LR, diventando il primo vettore di International Airlines Group ad operare con questo modello di aeromobile. Questo velivolo è dotato di motori Leap CFM configurato in due classi: 16 in Business e 168 in Economy.



L'aeromobile verrà utilizzato sulle rotte transatlantiche verso la costa orientale degli Stati Uniti. Attualmente, la flotta gestita da Aer Lingus comprende circa 50 aerei. La flotta combinata di A321LR e A330 consente di soddisfare le esigenze dei mercati sul medio e lungo raggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA