AEFI, fiere: primo trimestre 2019 positivo per settore

(Teleborsa) - Prosegue ilper le: positivo anche il2019., invece, le aspettative a breve termine, in linea conLarilevazione trimestrale sulle tendenze del settore fieristico italiano, condotta dall'Osservatorio congiunturale di AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane per il periodo gennaio-marzo 2019, conferma- L'indagine qualitativa, che ha coinvolto 27 poli fieristici italiani associati AEFI, evidenzia - attraverso i saldi positivi e negativi definiti in base alle risposte degli associati che hanno partecipato all'analisi - unpresi in considerazione:. In decisa crescita espositori e visitatori italiani. In miglioramento anche il- Un quadro generale senza dubbio positivo maa livello mondiale sia breve termine degli associati coinvolti nell'indagine. Infatti sono meno ottimistiche e molto prudenti le previsioni per ilper tutti gli indicatori, in linea con l'evoluzione prevista dell'economia mondiale.Come detto, continua la crescita della maggioranza dei quartieri che hanno partecipato all'analisi, il, ha ospitato più rassegne mentre solo il 22% ha registrato diminuzione e una medesima percentuale stazionarietà.Dall'analisi della provenienza degli espositori, emerge che la(saldo +30%).gli europei, che registrano un saldo del, e gli operatoricon un saldo nullo.