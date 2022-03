Aeffe torna in utile nel 2021. Ferretti: focalizzati su medio-lungo termine

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Aeffe, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operante a livello internazionale nel settore della moda e del lusso, ha approvato oggi il Bilancio consolidato e il Progetto di Bilancio d'esercizio 2021. I ricavi consolidati sono stati pari a 324,6 milioni di euro, in incremento del 20,8% a cambi costanti (20,6% a cambi correnti), come già comunicato nei risultati preliminari. L'EBITDA è stato pari a 35,3 milioni di euro (10,9% dei ricavi) rispetto all'EBITDA di 4,5 milioni del 2020. L'utile netto adjusted di gruppo, al netto di benefici fiscali non ricorrenti per 9,5 milioni di euro, è stato pari a 2,6 milioni. Nel 2020 si era registrata una perdita adjusted di 16,3 milioni. L'utile netto reported 2021 è stato pari a 12,1 milioni di euro.

"L'esercizio 2021 è stato caratterizzato da una significativa crescita dei ricavi e dalla più che proporzionale progressione della redditività, risultati ottenuti grazie al buon andamento di tutti i nostri brand nei diversi mercati e canali distributivi, unitamente ai benefici relativi all'efficientamento strutturale del modello di business", ha commentato il presidente esecutivo Massimo Ferretti.

"Rileviamo l'andamento positivo della campagna vendite dell'Autunno Inverno 2022-23, al quale ha contribuito l'attenuarsi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid 19 - ha aggiunto - Nonostante l'incertezza legata alle tensioni geopolitiche (Russia e Ucraina rappresentano un'incidenza del 2,6% del fatturato nel 2021), rimaniamo focalizzati sullo sviluppo di iniziative di medio-lungo termine: lo sviluppo del nuovo corso strategico di Moschino, con la gestione integrata di tutte le licenze abbigliamento del brand; la gestione diretta della distribuzione nella Mainland Cina; il significativo potenziamento del canale delle vendite online".

Il gruppo - che conta tra i suoi marchi Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini - ha un indebitamento finanziario netto comprensivo dell'effetto IFRS 16 pari a 168,7 milioni di euro, in aumento rispetto all'indebitamento di 141,0 milioni a fine dicembre 2020.

Il CdA, in seguito alle dimissioni di Michela Zeme, ha cooptato l'amministratore indipendente Francesca Pace. Il board ha anche provveduto alla nomina quale Investor Relator ad interim di Giancarlo Galeone, amministratore con deleghe e membro del Comitato Esecutivo (in sostituzione di Annalisa Aldrovandi). In termini di evoluzione della struttura organizzativa, è previsto che tale funzione sia assunta nei prossimi mesi dal nuovo CFO di capogruppo, la cui selezione è attualmente in fase avanzata.