(Teleborsa) - AEFFE ha chiuso l'esercizio 2020 con una perdita netta adjusted di 16,3 milioni di euro, al netto di costi non ricorrenti per 5,1 milioni di euro, che si confronta con un utile di 11,7 milioni di euro del 2019. La perdita netta reported è stata pari a 21,4 milioni di Euro.

I ricavi consolidati pari a 269,1 milioni di euro registrato un decremento del 23,3% a cambi costanti (-23,4% a cambi correnti) rispetto ai 351,4 milioni di Euro del 2019. In particolare, i ricavi della divisione prêt-à-porter sono stati pari a 197,4 milioni di euro, registrando un decremento del 24,6% a cambi costanti rispetto al 2019 (-24,7% a cambi correnti), mentre i ricavi della divisione calzature e pelletteria hanno segnato una contrazione del 16,2%, sia a cambi costanti sia a cambi correnti a 107,4 milioni di euro.

L'EBITDA adjusted è pari a 8,5 milioni di euro (53,1 milioni di euro nel 2019), al netto di una svalutazione straordinaria delle rimanenze di materie prime per 4,0 milioni di euro operata a causa della pandemia da Covid-19. Ebitda reported pari a 4,5 milioni di euro.

"Nel 2020 sono state lanciate nuove e significative iniziative destinate ad integrarsi con la strategia di sviluppo futuro, dagli investimenti per l'ottimizzazione dello showroom in remoto, alla crescita sulle piattaforme e-commerce, unitamente ai progetti di successo di travel retail nella Greater China", ha spiegato il Presidente Massimo Ferretti, aggiungendo "confidiamo in massicce campagne vaccinali in tutti i mercati di riferimento e in una prossima e ritrovata normalità per una nuova fase di ripresa, facendo leva sul posizionamento dei nostri brand e sul buon riscontro alle collezioni autunno/inverno 2021-2022".

L'indebitamento finanziario netto comprensivo dell'effetto IFRS 16 pari a 141 milioni di euro risulta in lieve aumento rispetto a quello di di 135,2 milioni a fine dicembre 2019. Indebitamento finanziario al 31 dicembre 2020, al netto dell'effetto IFRS 16, pari a 52,8 milioni di Euro.