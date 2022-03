Aeffe, Michela Zeme si dimette dal CdA

(Teleborsa) - Aeffe, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operante a livello internazionale nel settore della moda e del lusso, ha comunicato che Michela Zeme ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere indipendente "a causa dell'intensificarsi dei propri impegni professionali e al fine di non eccedere con il cumulo di cariche, in considerazione degli incarichi assunti negli organi sociali di altre società". Le dimissioni saranno efficaci a partire dalla data di nomina, da parte del CdA, di un nuovo amministratore indipendente, da eseguirsi mediante cooptazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si legge in una nota del gruppo che conta tra i suoi marchi Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini.

L'amministratore cooptato resterà in carica fino all'assemblea prevista per il 28 aprile 2022, che procederà alla relativa conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista. Zeme, amministratore non esecutivo e indipendente tratto dalla lista di maggioranza e nominata dall'assemblea del 22 aprile 2020, faceva parte del Comitato per la Remunerazione della società. Non sono previsti indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica. La congliera dimissionaria non detiene partecipazioni azionarie nel gruppo Aeffe.