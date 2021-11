Aeffe, Intesa Sanpaolo alza target price e giudizio

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato il prezzo obiettivo su Aeffe, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operante a livello internazionale nel settore della moda e del lusso, portandolo a 3,2 euro (da 1,9) e ha migliorato il giudizio sul titolo da "add" a "buy". Gli analisti hanno considerato i buoni risultati del terzo trimestre 2021, il portafoglio ordini per la stagione primavera/estate 2022 in crescita del 22% e l'impatto economico dell'acquisizione dei negozi Moschino in Cina e della licenza "Moschino Love".

Gli analisti si aspettano che la società chiuda l'anno con ricavi di 313 milioni di euro e un EBITDA di 30,8 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 360,7 milioni di euro e 47,3 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 389,4 milioni di euro e un EBITDA di 56 milioni di euro.

Intanto, è buona la performance di Aeffe a Piazza Affari, dove si attesta a 2,475 con un aumento dell'1,02%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,55 e successiva a 2,705. Supporto a 2,395.