Aeffe, fatturato in crescita nel 2018

(Teleborsa) - Buone notizie per Aeffe. Il Consiglio di Amministrazione della società del lusso - che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini, Jeremy Scott e Cédric Charlier - ha approvato i dati preliminari consolidati relativi al fatturato dell'esercizio 2018.Lo scorso anno si sono registrati, rispetto ai 312,6 milioni di Euro del 2017, con un incremento dell'11,2% a cambi costanti e del 10,9% a cambi correnti.Significativa la crescita nei Mercati internazionali (+11,6%): in Greater China +27,8%, nel Resto del Mondo +17,7%, in Europa (Italia esclusa) +4,6%. In Italia si è registrato un aumento del 10,7%."Nel corso del 2018 abbiamo registrato un andamento molto positivo dei nostri brand di proprietà nei diversi canali di distribuzione, grazie al continuo impegno in chiave di ricerca stilistica e di elevata qualità che ha permesso un rafforzamento del nostro posizionamento - ha dichiarato, Presidente Esecutivo di Aeffe Spa - . L'inizio del nuovo esercizio sta beneficiando dei buoni dati di crescita della campagna vendite della stagione Primavera/Estate 2019 (+6%) e dell'andamento positivo delle pre-collezioni Autunno/Inverno 2019 e siamo, quindi, fiduciosi che questi segnali incoraggianti potranno confermarsi nei prossimi mesi".Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,35%.