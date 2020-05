Aeffe, effetto Covid-19 su ricavi primo trimestre

Ultimo aggiornamento: 17:05

(Teleborsa) - Aeffe ha chiuso i primi tre mesi del 2020, condi Euro, rispetto ai 102,2 milioni di Euro del primo trimestre 2019, con una cambi correnti (-25,5% a cambi costanti) perL'Ebitda pari a 8,6 milioni di Euro si confronta con i 26,6 milioni di Euro del primo trimestre 2019, con un calo di 18 milioni di Euro. L'di Gruppo è pari a 4 migliaia di Euro rispetto all'Utile di 11.840 migliaia di Euro del primo trimestre 2019.L'comprensivo dell'effetto IFRS 16 pari a 149,6 milioni di Euro mentre l'indebitamento finanziario al netto dell'effetto IFRS 16 pari a 57,6 milioni di Euro, rispetto ai 34,5 milioni di Euro al 31 marzo 2019, in aumento di 23,1 milioni di Euro (indebitamento di 39,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2019)che ha portato i vari Governi dei Paesi dove opera il Gruppo ad adottare rigorose misure di contenimento alla diffusione del virus, con conseguente forte limitazione alla circolazione delle persone e all'operatività delle aziende. In questo contesto, AEFFE ha, sin da subito,, preservando al contempo il potenziale di crescita dei propri brand nei principali mercati di riferimento e la loro capacità di cogliere le opportunità che si creeranno in questo sfidante scenario di mercato", ha commentato