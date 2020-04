Aeffe, assemblea approva bilancio 2019

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Aeffe ha approvato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 e sono stati rinnovati gli organi sociali per il triennio 2020-2022. Lo fa sapere la stessa società aggiungendo che non si prevede la distribuzione di dividendi.



Con riferimento alla destinazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2019, i soci hanno deliberato di destinare l'Utile dell'esercizio di Euro 5.137.634 come segue: alla Riserva Legale Euro 256.882; alla Riserva Straordinaria per l'importo residuo di Euro 4.880.752.



L'assemblea degli azionisti ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che

resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022. © RIPRODUZIONE RISERVATA