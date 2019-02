Aedes vende immobile a Milano, plusvalenza 4,8 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aedes SIIQ fa sapere che Sator Immobiliare SGR, società di gestione del Fondo Immobiliare Petrarca - Fondo di cui Aedes SIIQ ha la titolarità del 100% delle quote - ha firmato il contratto preliminare di vendita dell'immobile ubicato a Milano in Via Roncaglia 12-14, con un primario investitore istituzionale.Ildi Via Roncaglia, immobile con destinazione d'uso direzionale e una GLA di oltre 8.214 metri quadrati, sarà pari adi euro, consentendo la realizzazione di una plusvalenza di 4,8 milioni rispetto al fair value dell'immobile pari a 16,9 milioni di euro, sulla base della più recente perizia, redatta in data 30 settembre 2018.L'operazione - si legge nella nota - è coerente con il Piano Industriale descritto nel prospetto di quotazione in occasione della scissione realizzata nel dicembre 2018, edi Gruppo pari al prezzo di vendita.Ladi vendita è prevista, con pagamento dell'intero corrispettivo entro la data del rogito.