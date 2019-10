Aedes SIIQ, ritirati permessi per costruire COM - Caselle Open Mall

Ultimo aggiornamento: 13:41

(Teleborsa) - Sono stati ritirati presso il Comune di Caselle Torinese i Permessi di Costruire per il progetto di sviluppo. Lo comunica Aedes SIIQ S.p.A. spiegando che con il ritiro dei permessi Satac SIINQ, controllata al 100% da Aedes, ha concluso un iter amministrativo molto lungo e complesso, tipico dei più grandi progetti europei di sviluppo retail. Al fine del rilascio dei permessi di costruire il Gruppo Aedes ha depositato, presso il Comune di Caselle Torinese, polizze fideiussorie emesse da un pool di istituti assicurativi italiani ed esteri di primario standing per un importo di oltre 50 milioni di Euro e verserà, sempre al medesimo Comune, nell'immediato, contributi concessori afferenti agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione pari a circa 4,5 milioni di Euro ulteriori rispetto agli 1,5 milioni di Euro già versati., rappresenta un progetto, nato dalla collaborazione di un team che riunisce le più variegate ed eccellenti professionalità nazionali ed internazionali del settore, coerente con le attuali esigenze del mercato, dei consumatori e dei frequentatori di questo tipo di strutture."Siamo molto soddisfatti di essere finalmente arrivati alla fine della fase amministrativa e contestualmente all'avvio delle attività propedeutiche alla fase realizzativa che ci permetterà di sviluppare il primo Open Mall in Italia con caratteristiche di innovazione, sostenibilità e tecnologia all'avanguardia", ha commentatoAmministratore Delegato di Aedes SIIQ.. Il completamento dello sviluppo consentirà al Gruppo, unitamente alle altre azioni previste, di raggiungere un GAV complessivo di oltre €1,2 miliardi con redditività e flussi di cassa ricorrenti in linea con gli standard dei principali REIT.