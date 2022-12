Aedes SIIQ, nominati gli advisor per valutare l'OPA

Mercoledì 28 Dicembre 2022, 18:15







(Teleborsa) - Aedes SIIQ, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha comunicato che gli amministratori indipendenti hanno individuato CVCG, nella persona di Giovanni Crostarosa Guicciardi, quale advisor finanziario indipendente incaricato di supportarli nelle valutazioni sull'OPA obbligatoria totalitaria e sulla congruità del corrispettivo, nonché Studio Legance, nella persona di Alberta Figari, per l'assistenza legale ai fini dell'emissione del loro parere motivato.



L'offerta pubblica di acquisto sarà lanciata da Domus, veicolo partecipato da Hines, Apollo Asset Management e VI-BA. L'OPA è finalizzata al delisting.



Il CdA ha quindi preso atto delle decisioni degli amministratori indipendenti e ha deliberato di approvare il conferimento a Pedersoli Studio Legale per l'assistenza legale ai fini della predisposizione del comunicato dell'emittente e di non nominare allo stato un ulteriore advisor finanziario.