Aedes SIIQ, chiusura finanziamento ipotecario da 12 milioni di euro

(Teleborsa) - Aedes SIIQ S.p.A. ha sottoscritto con un istituto di credito italiano un contratto per l'erogazione di un finanziamento ipotecario a lungo termine per un ammontare complessivo pari ad € 12 milioni.



Il mutuo ipotecario, della durata di 15 anni e un tasso del 3,5% servirà per rifinanziare un immobile situato a Roma con destinazione d'uso ufficio.



Questo finanziamento, insieme al finanziamento di € 29 milioni firmato in data 11 settembre, consente di allungare la durata media dell'indebitamento finanziario del Gruppo Aedes SIIQ, come previsto nell'ambito del Piano Industriale 2019-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ lo scorso 28 giugno.



Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,72%.