(Teleborsa) - Aedes ha prorogato di altri 18 mesi, con scadenza 30 aprile 2020, il prestito obbligazionario da 15 milioni di euro (non convertibile, non quotato, senza rating, e con tasso Euribor 3 mesi più il 5%) emesso ad aprile 2017 e sottoscritto da investitori professionali.



Prorogato alla medesima scadenza anche il finanziamento soci da 10 milioni di euro concesso dall'azionista di controllo Augusto.

Lo comunica la società in una nota.