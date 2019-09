Aedes, Assemblea approva proposta di ricapitalizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in via scindibile,, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società in proporzione al numero di azioni detenuto.. Subordinatamente all'approvazione dell'Aumento di Capitale da parte dell'Assemblea e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti,. L'impegno potrà essere assolto da Augusto anche mediante compensazione con il credito in linea capitale derivante dal finanziamento soci di massimi Euro 10 milioni che Augusto ha concesso ad Aedes in data 28 giugno 2019.Per la parte residua rispetto alla quota di azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale oggetto di impegno da parte di Augusto non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o collocamento.Si ricorda che Aedes ha emesso n. 86.953.470 warrant denominati "Aedes SIIQ S.p.A. 2018 -2020", quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed esercitabili fino al 7 luglio 2020.Ai sensi del Regolamento dei Warrant, in caso di approvazione ed esecuzione dell'Aumento di Capitale, il prezzo di esercizio dei Warrant varierà in diminuzione secondo la formula di cui all'art. 3 del Regolamento, mentre rimarrà invariato il numero delle azioni di compendio. In conformità all'art. 3, successivamente all'esecuzione dell'Aumento di Capitale il prezzo di esercizio dei Warrant sarà determinato con applicazione della formula ivi prevista.