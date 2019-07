Aedes, approvato il Piano Industrale 2019-2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato ilper gli anni 2019-202, che include unin opzione ai soci della Società didi euro da eseguirsi entro il mese di novembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione ha anche ricevuto una comunicazione relativa alle(Agarp S.r.l., Arepo AD S.à r.l., Prarosa S.p.A. e Tiepolo S.r.l.), detentrice del 51,28% del capitale sociale di Aedes, relative alla partecipazione all'aumento di capitale ed alla procedura di vendita del 100% del capitale sociale di Augusto e/o del 100% della partecipazione detenuta da Augusto in Aedes.Il Piano Industriale prevede come: un(valore lordo attività) di circa 1,120 miliardi,(rapporto loan to value) nell'arco di piano pari a circa il 50%,di circa 66 milioni. Questoapprovato è in linea con il precedente approvato in occasione della quotazione della Società, ma prevede un rafforzamento patrimoniale di minore dimensione.Quanto all', riguarda due punti importanti: ladi, previsto nel Piano Industriale, per un importo massimo pari adi euro al fine di supportare gli investimenti previsti. Inoltre è statasuccessivamente al completamento dell'aumento di capitale, individuando una rosa di advisor, nonché alcuni principi da applicare ai fini della procedura di vendita.Per effetto delle intese tra i soci di Augusto, Aedes haconcesso dall'azionista di controllo Augusto, erogabile in una o più tranche a richiesta della Società. Il finanziamento ha durata died è fruttifero al. Il credito in linea capitale potrà essere utilizzato per la liberazione parziale del capitale che sarà sottoscritto da Augusto nell'ambito del previsto aumento di capitale di. La procedura è quella per le operazioni 3 di minore rilevanza in quanto non supera le soglie di rilevanza previste dalla legge. Il, ha espresso parere favorevole in merito all'operazione di finanziamento, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.