AdR, Zaccheo (ENAC) in visita a Fiumicino

(Teleborsa) - Il, hae, in particolare, il, con la costruzione dei cosiddettiLa visita, che ha visto la, è stata anche l'occasione per avviare unche prevedono importanti investimenti: è stato così deciso di avviare unaper l'analisi di aspetti specifici legati agli investimenti futuri.Nella visita odierna la delegazione dell'ENAC, composta anche dal Direttore Centrale Vigilanza Tecnica Roberto Vergari, dal Direttore Aeroportuale Lazio Patrizia Terlizzi, dal Direttore Pianificazione e Progetti Franco Conte, dal Presidente della Commissione di agibilità e collaudo Costantino Pandolfi e dalla Portavoce del Presidente Giovanna Orlando, ha constatato che ie, se il cronoprogramma verrà rispettato, l'obiettivo potrebbe essere dia.L'; i lavori prevedono l'ampliamento della superficie fino a 32.000 mq su due livelli, 13 nuovi finger per imbarco / sbarco passeggeri, nuove sale di imbarco e 2 nastri bagagli aggiuntivi. La realizzazione di queste opereIl rispetto del programma garantirà, pertanto, sia una, sia un ulteriore. Con tale ampliamento verrà ancheprevisto nel contratto di programma e nel piano di sviluppo approvato.