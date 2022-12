ADR, Valenza: "Bonus welfare da 500 euro al personale al termine di un 2022 significativo"

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso di dare unda spendere in buoni spesa all'interno della nostra piattaforma anche come segno tangibile di ringraziamento per un 2022 economicamente impegnativo che ha portato ad Adr ulteriori importanti riconoscimenti internazionali". È quanto affermaannunciando l'erogazione del bonus aziendale."Il 2022 – spiega– è stato un anno particolarmente significativo. Un anno iniziato molto male per la variante Omicron che non ha permesso ai passeggeri di viaggiare. Di fronte alla ripresa inaspettata, che ha messo in ginocchio tantissimi aeroporti europei, noi in Aeroporti di Roma abbiamo fatto la differenza settando degli standard di qualità eccellenti sempre orientati verso la sostenibilità e versol'innovazione. A maggio del 2022 abbiamo inaugurato il molo A, alla presenza del capo dello Stato. Il 2022 è stato l'anno anche di grandissime innovazioni dall'Advanced Air Mobility alla creazione del primo Innovation Hub, acceleratore di start up. Il 2022 è stato anche un anno di partnership istituzionali importanti come quella con Inail dove insieme alle Ooss abbiamo firmato un protocollo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della salute e sicurezza di tutti i lavoratori. È stato l'anno di grandissimi riconoscimenti, ben 4 a livello internazionale – come il premio "Best Airport" di ACI Europe per la quarta volta in cinque anni e il Best Airport Staff in Europe premio per il migliore personale aeroportuale europeo". Tutto questi traguardi – ha concluso Valenza – sono stati raggiunti grazie al contributo di ognuna delle nostre persone, il cui impegno e dedizione rispecchiano appieno i valori di Adr – integrità, passione, inclusione e audacia – e il cui prezioso supporto sarà cruciale per affrontare le sfide del futuro".