AdR, utile netto 2019 a 245 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del, indebitamento netto ridotto di 42,3 milioni di euro (si attesta a 1.125,9 milioni di euro),(in crescita di 73,1 milioni di euro rispetto al 2018).nel 2019: negli scali di Fiumicino e Ciampino i passeggeri hanno sfiorato i 50 milioni (+1,2% rispetto al 2018), nuovo record assoluto di traffico nella storia del sistema aeroportuale romano.AdR ha fatto segnare un, spinto dal traffico internazionale, cresciuto di 900mila passeggeri rispetto al 2018 con la componente Extra Schengen che fa segnare +4%. A incidere su questi numeri l'avviamento didi cui 12 verso nuove destinazioni internazionali precedentemente non collegate: per la prima volta l'Extra Schengen diventa il primo mercato per volumi di traffico superando sia il Domestico sia lo Schengen. Sul piano degli investimenti, atteso per il 2020 l'apertura ai passeggeri del(la nuova infrastruttura che estenderà l'attuale Terminal 1 dedicato ai voli Schengen ed aggiungerà un nuovo molo con 30 gates di imbarco).Come si legge nella nota diffusa da AdR, le"sono ancora difficili da valutare compiutamente su base prospettica, in quanto strettamente dipendenti dalla durata degli effetti epidemiologici attualmente non ancora prevedibile".