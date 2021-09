AdR, Troncone: "Sostenibilità al centro delle nostre strategie"

Martedì 28 Settembre 2021, 16:00

(Teleborsa) - La sostenibilità è al centro dell'impegno di Aeroporti di Roma, che l'ha integrata nelle sue strategie e la declina in tutte le sue sfaccettature: dalla sostenibilità ambientale al benessere delle comunità circostanti. E' quanto emerso ad un Convegno tenutosi oggi a Fiumicino, presso il Terminal 5, alla presenza dell'Amministratore delegato di AdR, Marco Troncone."Sostenibilità vuol dire tante cose", ha precisato Troncone in una intervista a teleborsa, aggiungendo "è indubbio che l'angolo principale è quello ambientale, della lotta al cambiamento climatico e della decarbonizzazione".Su questi obiettivi - ha ricordato - "si concentra gran parte dei nostri sforzi e dei nostri investimenti, con l'obiettivo di portare le emissioni a zero entro il 2030 e lanciare un piano d'investimenti dedicato di oltre 100 milioni di euro, per la generazione elettrica rinnovabile, con il fotovoltaico e la transizione elettrica di tutta la nostra flotta"."Sostenibilità però non vuol dire solo questo: c'è attenzione alle persone, allo sviluppo, alla comunità, al territorio e quindi grandi iniziative e progettualità per le nostre persone e per le persone che abitano intorno a noi e quindi supportano e sopportano la presenza dell'aeroporto"."Abbiamo tanti progetti che abbiamo anche in animo di portare avanti nel futuro con le amministrazioni locali. Certamente c'è una partnership in piedi con il Comune di Fiumicino e con il sindaco Montino, per una serie di iniziative a supporto delle comunità territoriali".