AdR, Troncone: diamo continuità alla cura del territorio

(Teleborsa) - Nuova iniziativa di Aeroporti di Roma a sostegno della sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente che, nel caso specifico, ha riguardato questa mattina la pulizia del litorale di Fiumicino. In collaborazione con il Comune di Fiumicino e Boeing, Adr è scesa in spiaggia con una settantina di dipendenti che, su base volontaria, muniti di guanti e equipaggiamento adatto e con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento degli arenili del territorio, hanno liberato da plastica, vetro e rifiuti di altro genere trasportati dal mare o lasciati dagli "incivili" il tratto di spiaggia libera della costa di Fiumicino situato nei pressi della zona Pesce Luna a Focene.

"Da parte nostra c'è sicuramente attenzione al recupero di un'area importante, godibilissima. È un angolo fantastico situato in prossimità del nostro aeroporto e che va per questo tutelato – ha dichiarato l'amministratore delegato di Adr, Marco Troncone – Siamo tutti coinvolti nel raggiungimento di questo obiettivo che coinvolge non solo le nostre persone, ma anche i nostri grandi partner di settore e di sistema, come è appunto Boeing". "È peraltro una connessione con il territorio perché – ha aggiunto – è qui dove, pienamente integrato con il territorio circostante, sorge il nostro aeroporto. E quando parliamo di territorio, parliamo naturalmente di grande affiancamento con l'amministrazione comunale che ci vede quindi fianco a fianco in questa iniziativa con il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino".







L'amministrazione comunale di Fiumicino ha ringrazia Aeroporti di Roma e Boeing per l'iniziativa. "Appuntamento che si rinnova ogni anno grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione ed Adr – ha sottolineato l'assessore alle Attività produttive,– La tutela dell'ambiente è una priorità. Da 5 anni riceviamo il premio di Legambiente come "Comune Riciclone" grazie agli sforzi compiuti per migliorare la raccolta differenziata e rendere il servizio sempre più efficiente. La tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei territori sono temi centrali delle agende politiche ma non possono prescindere dallo sforzo personale dei cittadini. Abbiamo il dovere di rispettare i luoghi in cui viviamo, dobbiamo sforzarci per consegnare alle future generazioni un mondo migliore di come lo abbiamo trovato".