AdR-Telepass insieme per la sostenibilità: al via lavaggio auto ecologico senza consumo acqua

(Teleborsa) -, sostenibile e rispettoso dell'ambiente.Parte dal 19 dicembre presso i parcheggi Easy Parking A-B-C-D dello scalo romano Leonardo da Vinci ilnato dalla, una startup innovativa specializzata nella pulizia delle automobili nei luoghi pubblici, attraverso prodotti non inquinanti e senza acqua, cosa che ha permesso un risparmio solo nel 2019 di circa 9 milioni di litri di risorse idriche.Lada diversi mesi: basta infatti parcheggiare su strada e richiedere tramite l'app Telepass Pay l'intervento degli addetti di Wash Out.Il, uno degli scali più attenti, a livello europeo, al contenimento dei consumi idrici ed elettrici, oltre che al riciclo di rifiuti e al consumo di suolo.Il servizio di lavaggio sostenibile sbarca al Leonardo da Vinci in un periodo di. Nei prossimi giorni saranno infatti moltissimi i viaggiatori che partiranno dal principale aeroporto italiano per le vacanze natalizie.Tra le destinazioni di maggior i, ma anche Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Madrid e BruxellesFiumicino grazie all'avvio di tre nuovi collegamenti verso Shenzhen, Hangzhou e Chengdu operati rispettivamente da Hainan, Air China e Sichuan Airlines.