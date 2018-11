ADR sigla accordo con Uvet per servizio prenotazione parcheggi 4Corporate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Siglato un, in base al quale le aziende clienti del tour operator potranno usufruire di, il nuovo sistema di prenotazione dei parcheggi dell'dedicato ai viaggi d'affari.L'accordo prevede anche numerose(tariffe vantaggiose, recupero IVA, monitoraggio costi consuntivati)(raccolta punti da convertire in soste personali, accesso e uscita più veloci, pagamento con addebitato diretto all'azienda e senza anticipi di denaro e rimborsi."E' con orgoglio che oggi annunciamo la partnership con Uvet e presentiamo 4corporate, il nuovo prodotto dedicato al business travel", ha dichiarato Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di ADR, ricordando che la società è "quotidianamente impegnata nelofferti alla propria clientela e anello scalo"."A Fiumicino nel 2017 sono transitati oltre, ladei quali, ha ricordato il manager di ADR, sottolineando che "offrire nuove opportunità e servizi sempre più taylormade a questo segmento di traffico è parte integrante della nostra mission", ha"Un accordo davvero importante quello stipulato con ADR, soprattutto per i nostri clienti che, grazie a questa nuova soluzione, potranno godere di un'ulteriore agevolazione, di un servizio semplice nell'uso ed efficiente nel risultato", ha affermato, Amministratore Delegato di Uvet GBT, ricordando che il business travel è un segmento fondamentale per il gruppo turistico.