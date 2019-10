© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La società", che ha trasformato gliin une in un ambiente. I parcheggi disi sono aggiudicati infatti il, un bollino di affidabilità che premia la qualità del servizio reso ai clienti.Sono stati presentati anche i risultati deldei parcheggi gestiti da, società del gruppo ADR, e sul livello di soddisfazione dei clienticon verifiche in loco, effettuate dai propri ispettori, interviste con i passeggeri e analisi puntuali delle risposte fornite.L'indagine ha coinvolto sche offrono tariffe diversificate. Un pacchetto diche comprende: assistenza clienti H24 per 365 giorni l'anno, l'accesso e il pagamento con Telepass, la partnership con il programma MilleMiglia di Alitalia, il servizio di porteraggio bagagli, il voucher Fast Track per i controlli di sicurezza, e una serie di servizi. Inoltre,, permettendo l'ingresso e l'uscita con il solo tap della carta di credito,, grazie ai pannelli fotovoltaici di cui sono forniti gli stalli del parcheggio Lunga Sosta.AdR e Codacons hanno anche presoe di apportare le migliorie emerse dalle segnalazioni degli utenti, nell'ottica di una collaborazione orientata al servizio e in coerenza con la mission di entrambe che mette il cliente al centro delle proprie politiche., Amministratore delegato di AdR, in una intervista a Teleborsa, ha ricordato che il riconoscimento. "Noi lavoriamo da tanti anni sul miglioramento della qualità - ha spiegato - ma rimanere a livelli elevati è sempre difficile perché bisogna cercare nuovi stimoli e nuove informazioni". Commentando la collaborazione con l'associazione che tutela i consumatori, il manager ha sottolineatoQuesto riconoscimento - ha ricordato de Carolis - che "si aggiunge agli attestati attribuiti alla società di gestione da Airports Council International World, che per il secondo anno consecutivo ha assegnato al Leonardo da Vinci il premiocome aeroporto più apprezzato in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri, e alle, la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale"."Grazie a questa iniziativa - ha commentato il presidente Codacons,- gli utenti sono diventati controllori dei servizi di cui usufruiscono, trasformandosi in parte attiva nel processo di miglioramento della qualità e delle prestazioni". Gli iscritti all'associazione potranno ora beneficiare anche di sconti del 30% sulle tariffe in vigore presso i parcheggi gestiti da AdR negli scali romani di Ciampino e Fiumicino."L'aeroporto Leonardo Da Vinci si conferma uno scalo di alta qualità - ha aggiunto il sindaco di Fiumicino, che parla di "risorsa per il nostro territorio, sia dal punto di vista economico che turistico".