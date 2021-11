ADR, l'aeroporto di Fiumicino si tinge di rosso contro la violenza sulle donne

Mercoledì 24 Novembre 2021, 11:30







(Teleborsa) - L'aeroporto di Fiumicino si tinge di rosso. Questa l'iniziativa ideata dalla società di gestione Aeroporti di Roma (Adr) per sensibilizzare l'opinione pubblica in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" che si celebrerà domani, 25 novembre. Un fenomeno che riguarda tutti i Paesi del mondo e che in Italia ha assunto i contorni di un'emergenza con 109 donne uccise dall'inizio dell'anno, una ogni tre giorni.



Dalle panchine, che riportano la scritta "No violence against women", all'aeroporto Leonardo da Vinci il rosso ha colorato, con un gioco di luci, anche la fontana del Terminal 3 e la stessa palazzina Adr.