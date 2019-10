Aeroporto di Fiumicino, massimo storico nel gradimento dei passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È Fiumicino l'aeroporto migliore di tutta Europa. Secondo le più recenti rilevazioni effettuate da Airport Council International – l’associazione internazionale che misura in modo indipendente la qualità percepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo – nel terzo trimestre del 2019 lo scalo di Fiumicino ha registrato un nuovo primato assoluto, raggiungendo la valutazione di 4,46 su una scala che arriva a 5. Si tratta del miglior trimestre di sempre e posiziona lo scalo romano al primo posto nel gradimento dei viaggiatori, superando tutti gli aeroporti europei e americani con più di 40 milioni di passeggeri.Il risultato di questo trimestre evidenzia l’efficienza della gestione di Fiumicino durante i mesi estivi, tradizionalmente i più impegnativi per il settore aeroportuale. L’hub romano – dall’inizio del 2017 - supera nell’apprezzamento dei viaggiatori tutti i più importanti scali europei come Mosca, Zurigo, Copenaghen, Londra, Monaco, Vienna e statunitensi tra cui Detroit, Atlanta e Minneapolis. È il risultato della «cura Atlantia» ossia della strategia di investimenti, innovazioni e qualità del servizio introdotta dalla capogruppo, che ha consentito allo scalo in soli cinque anni di scalare le classifiche in tutti gli ambiti infrastrutturali e di servizio.Nel dettaglio, tra i servizi che hanno registrato la crescita più significativa nell’apprezzamento dei viaggiatori figurano i varchi elettronici (e-gates), per i quali Fiumicino è diventato l’aeroporto al mondo con la più alta percentuale di passeggeri a poter utilizzare il controllo elettronico dei passaporti, grazie alla collaborazione con ministero degli Esteri, con il ministero dell’Interno e con l'Enac. Nell’elenco dei servizi apprezzati dai passeggeri figurano anche il comfort generale dell’aeroporto, la cortesia dello staff, il tempo di attesa ai controlli di sicurezza, la chiarezza delle informazioni al pubblico, le facilities in aeroporto.«Questo nuovo record dimostra ancora una volta i livelli di eccellenza dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, sempre più attrattivo per passeggeri e compagnie aeree. Si tratta di un risultato frutto di un lavoro comune, che ha visto impegnata la società di gestione ADR insieme all’intera comunità aeroportuale. L’ulteriore sfida sarà d’ora in avanti non solo mantenere le ottime performance, ma superarle grazie a nuovi investimenti in tecnologie e servizi innovativi», ha commentato l'amministratore delegato di Adr Ugo De Carolis.