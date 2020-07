ADR, Fiumicino riparte sempre all'insegna della sicurezza

"La nostra priorità e la nostra maggiore attenzione è volta alla sicurezza dei passeggeri e degli operatori. Fiumicino, – spiega il direttore generale di Aeroporti di Roma, Gian Luca Littarru – in realtà, è rimasto aperto tutto il tempo durante il lockdown, chiaramente con dei flussi di passeggeri molto più bassi. Il Leonardo da Vinci in questo periodo farebbe normalmente circa 150mila passeggeri al giorno, adesso siamo arrivati a 20mila dai circa 3mila giornalieri dei mesi di aprile e maggio. In aprile sono transitati a Fiumicino circa 67mila passeggeri, 110mila a maggio, 250mila a giugno e adesso ci apprestiamo a luglio a chiudere ben sopra il mezzo milione di passeggeri. Per far viaggiare i passeggeri nel modo più confortevole e garantire la maggiore sicurezza abbiamo riaperto l'Area di imbarco E, la più spaziosa e moderna dell'aeroporto, tipicamente dedicata ai voli extra Schengen ma in occasione di questa emergenza dedicata anche ai voli Schengen. Essendo la più ampia, quest'area garantisce le migliori misure per il distanziamento sociale. Fornisce, inoltre, diversi servizi per i passeggeri prima fra tutti la nostra area commerciale dove sono presenti più di 50 negozi per il retail e un'area ristorazione con 8 ristoranti attualmente aperti".

