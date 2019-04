ADR, Fiumicino rafforza i collegamenti con la Cina con tre nuove destinazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Tra maggio e luglio di quest'anno saranno, infatti, attivati dall'aeroporto Leonardo da Vincicon altrettante nuove destinazioni cinesi, in virtù dell'arrivo a Fiumicino della nuova compagnia aerea. Ad annunciarlo èin una nota.Con l'aggiunta di Shenzhen, Chengdu e Hangzhou, ledirettamente raggiungibili dalla Capitale raggiungono, così, quota. Nel dettaglio, dal prossimo 25 giugno, laopererà un nuovo collegamento Italia-Cina, con un volo diretto peroperativo. A partire dal 30 maggio laaprirà, invece, un volo diretto per, che opererà, mentre il 12 giugnodarà il via al collegamento concon un volo operato"Shenzhen, Chengdu e Hangzhou e la nuova compagnia aerea Sichuan Airlines, insieme al potenziamento dell'offerta quotidiana di voli sulle altre destinazioni cinesi, sono le novità che proiettano anche quest'anno il Leonardo da Vinci verso nuovi record", ha affermato il Direttore Marketing e Sviluppo Aviation,Complessivamente, nel 2018, idalle sei compagnie aeree operanti tra Roma e la Cina sono stati, con unarispetto al 2014. E: si stima infatti un incremento del traffico del 20% rispetto al 2018 e il superamento della soglia deipasseggeri entro la fine dell'anno.Dati che riflettono ladi rappresentare. Già accreditato comelo scalo romano si è aggiudicato nel 2018 ilgrazie alle numerose iniziative rivolte ai passeggeri cinesi. Tra le altre segnaletica in lingua, personal shopper per facilitare gli acquisti nello scalo o l'acqua calda gratuita presso tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Essenziale, inoltre, per i viaggiatori cinesi la possibilità di pagare, in tutte le attività commerciali dell'aeroporto, tramite i principali sistemi diffusi in Cina:e la carta di credito