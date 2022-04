ADR, Fiumicino entra nell'albo di eccellenza di ACI per la qualità dei servizi

(Teleborsa) - Il Leonardo da Vinci continua a collezionare riconoscimenti per la qualità erogata ai passeggeri. Per il quinto anno consecutivo Fiumicino è l'aeroporto più apprezzato dai passeggeri. A renderlo noto è ACI (Airports Council International) - l'associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai viaggiatori, la qualità percepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo – che ha assegnato allo scalo di Fiumicino il riconoscimento "Airport Service Quality Award" per il 2021.

Il gradimento per la qualità dei servizi erogati dall'aeroporto della Capitale supera quello degli altri grandi scali europei (con oltre 40 milioni di passeggeri), con un punteggio record annuale assoluto di 4,59 (su una scala dove il punteggio massimo è 5), superando tutti gli altri grandi scali europei. Il principale aeroporto italiano si posiziona al primo posto in assoluto anche estendendo il confronto a tutti gli aeroporti di ogni dimensione dell'Unione Europea. Finora, solo 5 scali in Unione Europea hanno ottenuto un risultato simile.

Tra i servizi del Leonardo da Vinci più apprezzati dai passeggeri, il comfort generale dell'aeroporto, la pulizia dei Terminal e delle toilette, l'offerta enogastronomica e di shopping dello scalo romano, la cortesia e la disponibilità del personale aeroportuale, la chiarezza delle informazioni fornite ai passeggeri frutto delle nuove installazioni digitali e dell'innovativo sistema operativo di gestione degli infovoli. Particolarmente gradita anche l'accessibilità dello scalo, grazie al sistema di parcheggi ufficiali di ADR, in grado di garantire sicurezza e comodità nelle aree di sosta vicine ai Terminal.

Grazie a questo risultato, ACI ha incluso ADR nel "Director General's Roll of Excellence" albo di eccellenza di cui entrano a fare parte nel 2021 solo 4 aeroporti nel mondo, in una lista molto esclusiva di 64 aeroporti su 18.000 scali esistenti in tutto il mondo, da quando esiste questo prestigioso riconoscimento. Una distinzione che fa dell'aeroporto Leonardo da Vinci un modello di eccellenza nell'industria, contribuendo ad alzare sempre di più l'asticella dei livelli di servizio offerti ai passeggeri.

"L'aeroporto di Roma Fiumicino ha costantemente offerto l'eccellenza nel servizio clienti vincendo cinque premi ASQ consecutivi negli ultimi cinque anni ed è uno dei soli quattro aeroporti al mondo che riceveranno il riconoscimento per il 2021 – ha commentato il Direttore Generale di ACI World Luis Felipe de Oliveira – Sono fiducioso che continuerà ad essere un modello per l'eccellenza della qualità del servizio aeroportuale e a collaborare con ACI per elevare il livello degli standard di servizio e delle best practices nel settore".

"Questo riconoscimento, che arriva dopo due anni di crisi severa che le nostre persone hanno affrontato con risolutezza e perseveranza – ha commentato l'Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – ha un particolare valore: è un award che premia un lavoro persistente iniziato ormai da molti anni, frutto di un profondo cambio culturale e di approccio e fatto di metodo, impegno e investimenti di lungo termine, realizzati nel quadro abilitante del Contratto di Programma definito con Enac nel 2013. E' un riconoscimento anche alla determinazione della società di assicurare allo scalo di Fiumicino il ruolo di primario smart hub a livello europeo, sostenibile e innovativo che, oltre a continuare a rappresentare l'eccellenza italiana all'estero, siamo certi costituirà un valore aggiunto anche in vista dei prossimi appuntamenti internazionali".