Adr: parcheggi di Fiumicino e Ciampino ricevono l'ok Codacons

Bene i parcheggi di Aeroporti di Roma. La società, che gestisce Fiumicino e Ciampino, insieme al Codacons ha presentato i risultati del monitoraggio sulla qualità dei parcheggi gestiti da Adr Mobility- società del gruppo Adr- e sul livello di soddisfazione dei clienti. Il servizio si è aggiudicato il riconoscimento «Ok Codacons».Dodicimila posti auto distribuiti tra i parcheggi multipiano, il lunga sosta - collegato alle aerostazioni da comode navette - e gli stalli fronte terminal che offrono tariffe diversificate, prenotabili anche online, un'assistenza clienti h24 365 giorni l'anno, l'accesso e il pagamento con Telepass, la partnership con il programma MilleMiglia di Alitalia, il servizio di porteraggio bagagli, il voucher Fast Track per i controlli di sicurezza, oltre a sconti nei bar e ristoranti dell'aeroporto, il carrello bagagli direttamente al parcheggio e molti altri prodotti a misura di aziende e dipendenti, come il 4Corporate, portale pensato per offrire agevolazioni a chi viaggia per lavoro. I parcheggi degli aeroporti romani sono anche "digital": è possibile entrare e uscire con il solo "tap" della carta di credito.«Siamo davvero orgogliosi di ricevere oggi l'attestato Ok Codacons. Questo importante riconoscimento si aggiunge agli attestati attribuiti alla società di gestione da Airports Council International World, che per il secondo anno consecutivo ha assegnato al Leonardo da Vinci il premio »Airport Service Quality« come aeroporto più apprezzato in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri, e alle 4 stelle assegnate da Skytrax, la principale società internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale». A dichiararlo è l'amministratore delegato di Adr, Ugo de Carolis. «Questa ulteriore conferma ricevuta oggi da una delle principali associazioni di settore in Italia ci sprona -sottolinea - a continuare la strada di eccellenza intrapresa circa cinque anni fa con la 'cura Atlantià grazie alla quale Fiumicino è riuscito a scalare le classifiche in tutti gli ambiti infrastrutturali e di servizio»